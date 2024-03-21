Чому Україна може не отримати кошти

Угорський уряд виступає проти використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі зброї, що відправиться в Україну. Урядовці Угорщини вважають доцільним витрачення цих коштів на інші сфери.

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Однак, протилежну думку мають інші країни-члени ЄС. Йдеться про те, що прибуток від російських активів має бути залучено саме для закупівлі зброї, а не відновлення України. Лідери європейських держав наголошують, що першочерговим є запобігання новим руйнуванням, а не відбудова.

Відповідно до попереднього плану, 90% від заморожених російських активів має бути використано на закупівлю зброї для українських військових. Угорщина ж досі наголошує, що це не доцільно.

Коли Україна вступить у ЄС

Варто зауважити, що ще одним суперечливим питанням є вступ України у ЄС. У 2023 році було ініційовано переговори відносно цього питання. Дотепер не зроблено важливих кроків для початку процесу вступу, йдеться про:

затвердження Єврокомісією рамок, які визначають шлях до вступу;

проведення міжурядових конференцій.

Зверніть увагу! Для погодження обох рішень, необхідна підтримка усіх 27 країн-членів ЄС