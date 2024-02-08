Назвал себя создателем биткойна: в Лондоне подали в суд на программиста

На программиста Крейга Райта подали иск в Высокий суд Лондона за то, что он называет себя создателем биткойна. Истцом стала некоммерческая организация Crypto Open Patent Alliance (COPA).

В Лондоне судят "создателя" биткойнов

Поэтому австрийский программист Крейг Райт заявил, что он и есть знаменитый Сатоши Накамото, который создал койн в 2009 году. Зато его оппоненты в суде доказывают, что все его документы сфальсифицированы.

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Райт предоставил такие материалы к делу:

фрагмент работы Райта на основе концепции BlackNet, датированная, по его словам, 2002 годом;

запись его входа в почтовый ящик Сатоши;

академические статьи.

В суде действительно обнаружили сходство технического документа BlackNet с white paper биткойна. А Райт добавил, что ему не запрещено плагиатить самого себя.

Автором оригинальной концепции BlackNet является программист Тим Мэй. Он представил ее еще в 1993 году.

Зато обвинение выявило ошибки и неточности в доказательствах программиста. В частности на видео, где Райт "входит в почту Накамото", не видно адресной строки. Он это объяснил тем, что одновременно входить на почту и снимать процесс на видео не удобно.

Райта будут допрашивать до 13 февраля. Ему разрешили предоставить дополнительные доказательства, но при условии, что их проверят эксперты COPA.