Назвав себе творцем біткойна: у Лондоні подали в суд на програміста

На програміста Крейга Райта подали позов до Високого суду Лондона за те, що він називає себе творцем біткойна. Позивачем стала некомерційна організація Crypto Open Patent Alliance (COPA).

У Лондоні судять "творця" біткойнів

Тож австрійський програміст Крейг Райт заявив, що він і є знаменитим Сатоші Накамото, який створив койн у 2009 році. Натомість його опоненти в суді доводять, що усі його документи сфальсифіковані.

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Райт надав такі матеріали до справи:

фрагмент роботи Райта на основі концепції BlackNet, датована, за його словами, 2002 роком;

запис його входу в поштову скриньку Сатоші;

академічні статті.

У суді дійсно виявили схожість технічного документа BlackNet з white paper біткойна. А Райт додав, що йому не заборонено плагіатити самого себе.

Автором оригінальної концепції BlackNet є програміст Тім Мей. Він представив її ще у 1993 році.

Натомість обвинувачення виявило помилки та неточності у доказах програміста. Зокрема на відео, де Райт "входить у пошту Накамото", не видно адресного рядка. Він це пояснив тим, що одночасно входити на пошту та знімати процес на відео не зручно.

Райта будуть допитувати до 13 лютого. Йому дозволили надати додаткові докази, але за умови, що їх перевірять експерти COPA.