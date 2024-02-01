Торги ростуть
Приблизно 15 мільярдів цього обсягу торгівлі припадає на біржу похідних Deribit. Більшість угод опціонів на Ethereum є в опціонах "кол" з ціною виконання 2 500 доларів із закінченням терміну дії у п'ятницю, 23 лютого.
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Згідно з даними Deribit, на цей момент є понад 74 548 контрактів опціонів "call" за ціною виконання 2 500 доларів, з номінальною вартістю близько 172 мільйонів доларів.
Більшість непогашених опціонів на Ethereum стосуються колів за ціною виконання 2500 доларів США. Зображення: Deribit
Про що свідчать дані
Наявність значної кількості опціонів "call" за ціною 2 500 доларів свідчить про те, що значна частина трейдерів очікує зростання ціни Ethereum вище 2 500 доларів до дати закінчення терміну дії в останню п'ятницю лютого.
Однак ціна Ethereum впала майже на 1% протягом останніх 24 годин, і тепер торгується на рівні 2 294 доларів.
Ціна Ethereum впала майже на 1% за останні 24 години. Зображення: The Block.
Обсяг транзакцій Ethereum досяг багатомісячного максимуму
У січні відзначено значний зріст обсягу транзакцій на блокчейні Ethereum, згідно з The Block Data Dashboard.
Обсяг транзакцій на блокчейні Ethereum збільшився до 102,9 мільярда доларів за січень, і ще залишилося один день у місяці. Це показує зростання економічної активності в мережі на 5% в порівнянні з грудневим обсягом транзакцій у розмірі 97,82 мільярда доларів.