Торги ростуть

Приблизно 15 мільярдів цього обсягу торгівлі припадає на біржу похідних Deribit. Більшість угод опціонів на Ethereum є в опціонах "кол" з ціною виконання 2 500 доларів із закінченням терміну дії у п'ятницю, 23 лютого.

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Згідно з даними Deribit, на цей момент є понад 74 548 контрактів опціонів "call" за ціною виконання 2 500 доларів, з номінальною вартістю близько 172 мільйонів доларів.

Важливо! У торгівлі опціон "call" дає власнику право, але не обов'язок, купити базовий актив за певною ціною до або на дату закінчення терміну дії.

Більшість непогашених опціонів на Ethereum стосуються колів за ціною виконання 2500 доларів США. Зображення: Deribit

Про що свідчать дані

Наявність значної кількості опціонів "call" за ціною 2 500 доларів свідчить про те, що значна частина трейдерів очікує зростання ціни Ethereum вище 2 500 доларів до дати закінчення терміну дії в останню п'ятницю лютого.

Однак ціна Ethereum впала майже на 1% протягом останніх 24 годин, і тепер торгується на рівні 2 294 доларів.





Ціна Ethereum впала майже на 1% за останні 24 години. Зображення: The Block.

Обсяг транзакцій Ethereum досяг багатомісячного максимуму

У січні відзначено значний зріст обсягу транзакцій на блокчейні Ethereum, згідно з The Block Data Dashboard.

Обсяг транзакцій на блокчейні Ethereum збільшився до 102,9 мільярда доларів за січень, і ще залишилося один день у місяці. Це показує зростання економічної активності в мережі на 5% в порівнянні з грудневим обсягом транзакцій у розмірі 97,82 мільярда доларів.

Зауважте! Зростання активності транзакцій на блокчейні значно вище, ніж у 2023 році та в другій половині 2022 року. Наприклад, у вересні 2023 року обсяг транзакцій в мережі Ethereum склав всього 49,12 мільярда доларів.