Біткойн не загрожує долару

Очільниця МВФ наголосила, що між грошима та активами обов'язково треба бачити відмінність.

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Крісталіна Георгієва Глава МВФ Криптовалюти можуть бути забезпечені, тоді інвестиції в них безпечніші. Якщо у криптовалют немає забезпечення, тоді вкладення в них більш ризиковані. Але це не зовсім гроші. Це більше схоже на фонд управління капіталом.

Вона додала, що не погоджується з людьми, які вважають, що схвалення спотових біржових інвестиційних фондів (ETF) на біткойни в США спричинить масове прийняття головної крипти.

Це не означає, що не слід диверсифікувати вкладення. Але я б не стала турбуватися про те, що біткойн конкуруватиме з доларом,

– сказала вона.

Георгієва поки що не поспішає конвертувати свої долари у криптовалюту.