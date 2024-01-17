Биткойн не угрожает доллару

Глава МВФ подчеркнула, что между деньгами и активами обязательно нужно видеть отличие.

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Кристалина Георгиева Глава МВФ Криптовалюты могут быть обеспечены, тогда инвестиции в них более безопасны. Если в криптовалюте нет обеспечения, тогда вложения в них более рискованны. Но это не совсем деньги. Это больше похоже на фонд управления капиталом.

Она добавила, что не соглашается с людьми, которые считают, что одобрение спотовых биржевых инвестиционных фондов (ETF) на биткойны в США повлечет за собой массовое принятие главной крипты.

Это не означает, что не следует диверсифицировать вложения. Но я бы не стала беспокоиться о том, что биткойн будет конкурировать с долларом,

– сказала она.

Георгиева пока не спешит конвертировать свои доллары в криптовалюту.