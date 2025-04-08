Какое сотрудничество будет между США и Кореей

Президент США указал, что продолжалось обсуждение тарифов и других сфер в том числе военной отрасли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа.

Читайте также Готовится ли Запад вернуть замороженные активы России: Зеленский дал ответ

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Мы говорили об их огромном и неустойчивом избытке, тарифы, судостроение, крупномасштабную закупку СПГ США, их совместное предприятие в трубопроводе на Аляске и оплату большого военной защиты, который мы предоставляем Южной Корее.

Как говорит Трамп, корейцы начали осуществлять эти выплаты еще во время его первого срока. Однако при президентстве Джо Байдена это соглашение было расторгнуто.

Их лучшая команда в самолете, который направляется в США, и все выглядит хорошо. Мы также имеем дело со многими другими странами, все из которых хотят заключить соглашение с Соединенными Штатами,

– говорит Трамп.

У меня только что был отличный звонок с исполняющим обязанности президента Южной Кореи. Мы говорили об их огромном и неустойчивом профиците, Тарифы, Судостроение, крупномасштабная закупка американского СПГ, их совместное предприятие в Аляскинском трубопроводе, и оплата большого времени Военной защиты мы.. - Trump Posts on ? (@trump_repost) 8 апреля, 2025

Трамп отмечает, что между обеими странами может быть заключено большое соглашение. Не обошел президент США своим вниманием и Китай. По словам Трампа, Пекин хочет заключить соглашение "но они не знают, как это начать".