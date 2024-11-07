Юн выразил надежду на углубление сотрудничества с США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Yonhap.

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О чем говорили лидеры

Разговор длился 20 минут. Лидеры говорили о безопасности и экономических вопросах, глобальные вызовы.

Первый срок Трампа способствовал укреплению трехсторонних отношений между США, Южной Кореей и Японией, говорит президент Юн. Также обсуждали ситуацию в Северной Корее, в частности ядерные испытания.

Они выразили обеспокоенность участием КНДР в войне в Украине.

Трамп подчеркнул, что США заинтересованы в сотрудничестве с Южной Кореей в сфере судостроения, включая экспорт, ремонтом и техническим обслуживанием судов.

Эксперты прогнозируют, что администрация Трампа может увеличить требования к Сеулу по распределению расходов. Другой важной темой станет подход Трампа к денуклеаризации Северной Кореи и его позиция по войне в Украине.

Напомним, Зеленский также уже пообщался с 47 президентом США. Он сообщил, что стороны договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество. Разговор, по его словам, был "замечательный".