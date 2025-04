Президент США вказав, що тривало обговорення тарифів та інших сфер у тому числі військової галузі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа.

Читайте також Чи готується Захід повернути заморожені активи Росії: Зеленський дав відповідь

Як Каже Трамп, корейці почали здійснювати ці виплати ще під час його першого терміну. Однак, за президентства Джо Байдена цю угоду було розірвано.

Їхня найкраща команда в літаку, який прямує до США, і все виглядає добре. Ми також маємо справу з багатьма іншими країнами, всі з яких хочуть укласти угоду зі Сполученими Штатами,

– каже Трамп.

I just had a great call with the Acting President of South Korea. We talked about their tremendous and unsustainable Surplus, Tariffs, Shipbuilding, large scale purchase of U.S. LNG, their joint venture in an Alaska Pipeline, and payment for the big time Military Protection we…