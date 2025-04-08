Доктор філософії і політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що економіки США та Китаю – наймасштабніші у світі, і між цими країнами – найбільший товарообіг. Водночас Китай переживає непрості часи в економічному плані, і водночас має готуватися до серйозного випробування.

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Радикальні кроки Трампа є доволі логічними

Городницький зазначив, що Пекін пережив певну економічну кризу, коли інвестиції в його економіку значно, і зараз відновлюватися йому набагато складніше.

Китай вміє дуже хитро маніпулювати різними ситуаціями в економіці, і часто дуже непогано справляється з цим,

– підкреслив він.

На сьогодні, за його словами, китайці знизили майже до нуля податкові навантаження на певні підприємства. Також намагаються створити конгломерати різних підприємств, наприклад, автомобільних для того, щоб посилитися і в майбутньому стати конкурентоздатними у світі.

Китай розуміє, що буде дуже складно боротися зі Сполученими Штатами Америки, насамперед через те, що все одно від 80 до 90% використовується як світова валюта саме долар. Водночас саме США можуть друкувати долари, забороняти ним користуватись тим чи іншим країнами. І все, що на цьому етапі відбувається, контролюється наразі Сполученими Штатами.

Трамп цим користується, адже якщо, гіпотетично, через три роки розпочнеться війна, то Китаю буде складно до неї підготуватися. Тому президент США і робить все, щоб китайці економічно не змогли потягнути цю війну,

– наголосив політичний експерт.

Тому радикальні кроки Трампа щодо тиску на Пекін є цілком логічними. Якщо врахувати, що це певний світовий блеф, то він є виправданим в контексті можливої війни з Китаєм. Однак наразі важко сказати, наскільки критичними дії Трампа будуть для економіки США.

Якщо впродовж 1 – 2 місяців ситуація з тарифами не визначиться у кращу сторону для Сполучених Штатів, то потім можуть настати важкі часи для їхньої економіки,

– припустив Андрій Городницький.

Це буде велике навантаження, на його думку, яке супроводжуватиметься зростанням цін. Крім того, Трамп відчуватиме тиск як демократів, так і своїх однопартійців.

Ілон Маск вже виступає проти тарифів, тому що його компанії продають за кордон і він вже втратив величезні кошти. Водночас левова частка ринку Китаю та величезний ринок Європейського Союзу, за словами доктор філософії, сьогодні зазнають великого падіння.

Тому, на думку політичного експерта, наразі ідея Трампа, що за допомогою тарифів може зробити великою Америкою, є ефемерною. Проте в глобальному плані можливість натиснути на Китай виглядає дуже релевантно.

Нагадаємо, що Дональд Трамп запровадив нові тарифи, зокрема для Китаю, піднявши їх з 20% до 54%. У відповідь Пекін вів мита на товари зі США у розмірі 34%.

Це викликало обурення Трампа і він пригрозив ще одне збільшення тарифів на китайську продукцію на 50%. Якщо Китай не скасує своє підвищення мита, то вже з 9 квітня набудуть чинності нові мита США і загалом вони становитимуть для Пекіна 104%.