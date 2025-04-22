Таку думку в етері 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, нагадавши, що стосовно Криму українське військово-політичне керівництво й учасники переговорів у Парижі ще тиждень тому заявили, що питання не порушувалось. Тому складно повірити, що цього разу американці почнуть говорити, аби Україна підписала відмову від нього.

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Про що ймовірно говоритимуть у Лондоні?

Політтехнолог вважає, що у Лондоні українці, американці, європейці обговорюватимуть питання щодо статусу інших окупованих українських територій, а також повноважень іноземних миротворців, які можуть прибути в Україну після завершення бойових дій.

"Зверніть увагу, що про це Україна не може домовитися з американцями, не з росіянами. Ті ще взагалі не починали розмовляти. Тому, мені здається, ще ми дуже далекі від цього всього", – вважає Шейтельман.

Що міг замислити Трамп?

На його думку, не факт, що зустріч у Лондоні пройде спокійно. З його слів, він очікує на сенсації та припустив, що ввечері 23 квітня може вибухнути скандал по результатах переговорів. Наприклад, зі слів Шейтельмана, американська делегація може покинути переговорну залу і звинуватити Європу у неможливості домовитися.

В мене є побоювання, що Трамп готує ґрунт для дуже простого трюку, який полягає у тому, що йому потрібно на когось перекласти провину за те, що в нього не вийшло (завершити швидко війну – 24 Канал),

– озвучив Шейтельман.

Політтехнолог зазначив, що в американського лідера не вийшло це зробити ні за обіцяні ним 24 години, ні тепер не вийде за 100 днів його перебування на посаді президента.

"Через добу з нього не було кому запитувати, а через 100 днів є – всі запитають в нього, де його мирна угода щодо України. Він скаже: "Ось подивіться, ці англійці чи українці відмовились від чогось, встали й пішли". Тому завтра може бути театральний показовий демарш", – спрогнозував Шейтельман.

Зазначимо, що ексміністр МЗС України Володимир Огризко вважає, що якщо представники України та Європи під час зустрічі з американцями зможуть переконати їх у тому, що варто брати до уваги інтереси безпеки ЄС та нашої держави, тоді у Москві ймовірно відмовляться від пропозицій, які завтра можуть підготувати сторони. Він також припустив, на що сподівається Путін.