Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про переговори у Лондоні 23 квітня

Як і на минулорічній зустрічі в Парижі, у Лондоні будуть присутні представники США, України, а також Великої Британії, Франції та Німеччини.

Сполучені Штати Америки представлятимуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог. З боку Європи будуть присутні міністри закордонних справ і радники з національної безпеки.

Як повідомили джерела Bloomberg, плани переговорів ще допрацьовуються і можуть змінитися.

Раніше видання повідомляло, що "мирна пропозиція" США передбачає фактичну заморозку лінії фронту зі збереженням за Росією окупованих територій. Водночас Bloomberg стверджувало, що Трамп розглядає визнання російського контролю над Кримом в межах ширшої мирної угоди – але жодного рішення по цьому немає. Питання членства України у НАТО не розглядається.

Втім радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко запевнює, що Україна не обговорює питання територіальної цілісності на переговорах щодо завершення війни. Він відповів, що чутки про те, що Вашингтон нібито може визнати Крим частиною Росії, ширяться вже понад 10 років.