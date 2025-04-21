Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву радника керівника Офісу Президента Сергія Лещенка в ефірі телемарафону.

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Що кажуть в ОП про тимчасово окупований Крим

Лещенко наголосив, що під час переговорів з партнерами Україна не обговорює питання територіальної цілісності, адже це суперечить Конституції. Він акцентував, що на будь-яких переговорах української делегації – чи то в Саудівській Аравії, чи у Франції – не обговорюється питання, що якісь території можуть стати частиною Росії.

Говорячи про чутки, що Вашингтон нібито може визнати Крим частиною Росії ширяться вже понад 10 років. Лещенко додав, що Дональд Трамп ще у 2016 році говорив, що жителі Криму нібито "хочуть бути з Росією".

Тоді ще перед першим своїм терміном влітку 2016 року (Дональд Трамп – 24 Канал) теж говорив, що жителі Криму хочуть бути швидше з Росією, ніж там, де вони були. Регулярно ці заяви лунали ще 10 років тому, але це не мало розвитку, нам потрібно виходити з того, що головне – відстоювати свої українські національні інтереси,

– заявив Лещенко.

В ОП також додали, що будь-які заяви Дональда Трампа – це частина його політики. Однак, якщо їх поширюють у ЗМІ, це ще не означає, що це буде реалізовано.

Нагадаємо, що 19 квітня Bloomberg опублікувало матеріал, у якому стверджувало, що США можуть визнати російський контроль над Кримом в межах можливої мирної угоди між Москвою і Києвом. Однак джерела західних журналістів наголошували, що остаточного рішення щодо цього питання ще немає.