Яку "схему" розкрила Південна Корея

Загальна сума порушень, які виявила Південна Корея у I кварталі, пов'язаних з країною походження сягнула – 29,5 мільярдів вон (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно – 21 мільйон доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Під час першого президентства Трампа спостерігалося зростання кількості спроб прихованого експорту, і ми очікуємо, що аналогічна тенденція збережеться,

– сказав директор із планування розслідувань у Службі розслідувань Лі Кван У.

Саме через зростаючі ризики, влада Південної Кореї провела превентивне розслідування відносно незаконного експорту. Щобільше, південнокорейські митники обговорили це питання з представниками США.

За даними уряду Південної Кореї деякі країни, зокрема Китай, можуть "підставити" та використати їхню країну для обходу мит США.

Нагадаємо! Південна Корея зараз великий союзник США. Вона має пакт про вільну торгівлю.

Перевірка виявила катодні матеріали на суму 3,3 мільярда вон, які використовувалися для батарей. Насправді вони імпортовані з Китаю. Однак їх відправили до США з помилковим позначенням країни походження – Південної Кореї.

У березні камери спостереження на суму 19,3 мільярда вон були імпортовані з Китаю по частинах і зібрані в Південній Кореї, щоб обійти обмеження США на китайські комунікаційні пристрої,

– повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Корейська митна служба уже створила цільову групу, що має сприяти запобіганню спробам незаконного експорту таких товарів