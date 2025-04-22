Какую "схему" раскрыла Южная Корея

Общая сумма нарушений, которые обнаружила Южная Корея в I квартале, связанных со страной происхождения достигла – 29,5 миллиардов вон (согласно нынешнему курсу, это ориентировочно – 21 миллион долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Во время первого президентства Трампа наблюдался рост количества попыток скрытого экспорта, и мы ожидаем, что аналогичная тенденция сохранится,

– сказал директор по планированию расследований в Службе расследований Ли Кван У.

Именно из-за растущих рисков, власти Южной Кореи провели превентивное расследование в отношении незаконного экспорта. Более того, южнокорейские таможенники обсудили этот вопрос с представителями США.

По данным правительства Южной Кореи некоторые страны, в частности Китай, могут "подставить" и использовать их страну для обхода пошлин США.

Напомним! Южная Корея сейчас большой союзник США. Она имеет пакт о свободной торговле.

Проверка обнаружила катодные материалы на сумму 3,3 миллиарда вон, которые использовались для батарей. На самом деле они импортированы из Китая. Однако их отправили в США с ошибочным обозначением страны происхождения – Южной Кореи.

В марте камеры наблюдения на сумму 19,3 миллиарда вон были импортированы из Китая по частям и собраны в Южной Корее, чтобы обойти ограничения США на китайские коммуникационные устройства,

– сообщает Reuters.

Обратите внимание! Корейская таможенная служба уже создала целевую группу, которая должна способствовать предотвращению попыток незаконного экспорта таких товаров