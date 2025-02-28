Яка країна стане новим партнером ЄС

Європейський Союз та Індія досягли домовленості про укладення пакту про вільну торгівлю. Урсула фон дер Ляєн під час візиту в Нью-Делі заявила, що Індія і ЄС прагнутимуть укласти угоду вже цього року, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Вона підкреслила, що зміцнення партнерства з Індією, яке охоплює торгівлю, технології, безпеку та оборону, стане ключовим елементом європейської політики в найближчій перспективі та на довгі роки вперед.

Угода про вільну торгівлю між ЄС та Індією стане найбільшою угодою такого роду у світі. Я прекрасно розумію, що це буде нелегко. Але це партнерство настає в потрібний момент для нас обох,

– заявила глава Єврокомісії.

До цього Індія та ЄС відновили переговори про угоду про вільну торгівлю у 2021 році. Попри повільний поступ, зараз обидві сторони налаштовані посилювати співпрацю, щоб спільно протистояти тарифному тиску США та агресивній торгівельній політиці Китаю.