Tether рассматривает новые инвестиции в золотодобывающую отрасль. Крупнейший эмитент стейблкоинов в мире ведет переговоры о расширении присутствия в секторе добычи драгоценных металлов.

Какие переговоры ведет Tether с золотодобывающей промышленностью?

Компания Tether рассматривает возможности инвестиций в золотодобывающую отрасль – от добычи и переработки золота до торговли и вложений в роялти-компании, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается, компания Tether вела переговоры с горнодобывающими и инвестиционными группами о потенциальных сделках. Среди компаний – Terranova Resources – золотодобывающая компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, однако соглашение пока не было достигнуто.

Что такое Tether? Компания Tether зарегистрирована в Гонконге и занимается выпуском стейблкоинов, привязанных к доллару США (USDT), евро (EURT), китайскому юаню (CHNT) и золоту (XAUT). Самый известный ее продукт – Tether (USDT), обеспечен долларом США.

Интерес Tether к сектору усилился после того, как компания вложила около 82 миллиона долларов в приобретение контрольного пакета почти в 38% акций канадской компании Elemental Altus Royalties, специализирующейся на золотых роялти.

Сделка, в результате которой Tether получила право увеличить участие в капитале более чем до 50%, состоялась в июне.

Интересно! Tether также вела переговоры с другими компаниями, работающими на рынке роялти, и рассматривает новые сделки, включая возможное расширение доли в Elemental Altus.

Почему Tether хочет инвестировать в золото?

Как отмечается, генеральный директор компании Паоло Ардоино давно выступает сторонником инвестиций в золото. Он подчеркивал его надежность по сравнению с национальными валютами и заявлял, что считает золото более безопасным активом.

Важно! Сейчас Tether хранит в цюрихском хранилище золотые слитки на сумму 8,7 миллиарда долларов, обеспечивая ими стейблкоин XAUT.

Выступая на конференции Bitcoin 2025, Ардоино назвал золото "естественным биткоином". По его словам, хотя многие сторонники криптовалюты называют биткоин "цифровым золотом", он сам рассматривает золото как "биткоин по своей сути".

Примечательно! В апреле золото достигало отметки 3 300 долларов за унцию, а недавно обновило исторический максимум, превысив 3 500 долларов.

Во втором квартале Tether отчиталась о чистой прибыли в 4,9 миллиарда долларов. Ее росту, в том числе способствовали подорожание биткоина и золота.

