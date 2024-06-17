Новые возможности для инвесторов: биткоин-фонд ETF на Австралийской фондовой бирже

Спотовый биржевой биткоин-фонд ETF выходит на торги на Австралийскую фондовую биржу (ASX). Допуск к торгам получил продукт VanEck Bitcoin ETF от VanEck.

Запуски биткоин-фондов

Как стало известно, торги этим продуктом начнутся в четверг, 20 июня. Таким образом биржевой фонд, инвестирующий непосредственно в биткойн, впервые выйдет на основной фондовый рынок Австралии.

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Представитель ASX, на которой осуществляется основная часть австралийской торговли акциями, заявил, что VanEck – единственный заявитель, которому пока дали "зеленый свет". Сейчас продолжается работа с другими эмитентами.

Первые биржевые фонды на базе биткоина

Запуск подобных фондов в США в январе стал одной из главных предпосылок роста крипторынка в этом году.

В этом году дебютные американские биткоин-биржевые ETF привлекли 57 миллиардов долларов, включая предложения от BlackRock Inc. и Fidelity Investments, а также VanEck. В то же время сиднейская компания BetaShares Holdings Pty и DigitalX Ltd. также стоят в очереди на получение разрешения на листинг на главной австралийской бирже.

Представитель BetaShares заявил, что компания продолжает работать над выводом на рынок спотовых биткоин-фондов и надеется запустить их в ближайшем будущем.