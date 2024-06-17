Нові можливості для інвесторів: біткойн-фонд ETF на Австралійській фондовій біржі

Спотовий біржовий біткойн-фонд ETF виходить на торги на Австралійську фондову біржу (ASX). Допуск до торгів отримав продукт VanEck Bitcoin ETF від VanEck.

Запуски біткойн-фондів

Як стало відомо, торги цим продуктом почнуться у четвер, 20 червня. Таким чином біржовий фонд, що інвестує безпосередньо в біткойн, вперше вийде на основний фондовий ринок Австралії.

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Представник ASX, на якій здійснюється основна частина австралійської торгівлі акціями, заявив, що VanEck – єдиний заявник, якому поки що дали "зелене світло". Нині триває робота з іншими емітентами.

Перші біржові фонди на базі біткойна

Запуск подібних фондів у США в січні став однією з головних передумов зростання крипторинку цього року.

Цього року дебютні американські біткойн-біржові ETF залучили 57 мільярдів доларів, включаючи пропозиції від BlackRock Inc. і Fidelity Investments, а також VanEck. Водночас сіднейська компанія BetaShares Holdings Pty та DigitalX Ltd. також стоять у черзі на отримання дозволу на лістинг на головній австралійській біржі.

Представник BetaShares заявив, що компанія продовжує працювати над виведенням на ринок спотових біткойн-фондів і сподівається запустити їх у найближчому майбутньому.