Торги опционами Ethereum достигли рекордного уровня

Объем торговли опционами Ethereum на основных криптовалютных биржах достиг исторического максимума. Данные свидетельствуют о том, что общий объем торговли опционами на Ethereum существенно вырос и почти достиг 20 миллиардов долларов в январе.

Торги растут

Примерно 15 миллиардов этого объема торговли приходится на биржу производных Deribit. Большинство сделок опционов на Ethereum есть в опционах "колл" с ценой исполнения 2 500 долларов с истечением срока действия в пятницу, 23 февраля.

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Согласно данным Deribit, на данный момент есть более 74 548 контрактов опционов "call" по цене исполнения 2 500 долларов, с номинальной стоимостью около 172 миллионов долларов.

! В торговле опцион "call" дает владельцу право, но не обязанность, купить базовый актив по определенной цене до или на дату окончания срока действия.

Большинство непогашенных опционов на Ethereum касаются коллов с ценой исполнения 2500 долларов США. Изображение: Deribit

О чем свидетельствуют данные

Наличие значительного количества опционов "call" по цене 2 500 долларов свидетельствует о том, что значительная часть трейдеров ожидает роста цены Ethereum выше 2 500 долларов до даты окончания срока действия в последнюю пятницу февраля.

Однако цена Ethereum упала почти на 1% в течение последних 24 часов, и теперь торгуется на уровне 2 294 долларов.





Цена Ethereum упала почти на 1% за последние 24 часа. Изображение: The Block.

Объем транзакций Ethereum достиг многомесячного максимума

В январе отмечен значительный рост объема транзакций на блокчейне Ethereum, согласно The Block Data Dashboard.

Объем транзакций на блокчейне Ethereum увеличился до 102,9 миллиарда долларов за январь, и еще осталось один день в месяце. Это показывает рост экономической активности в сети на 5% по сравнению с декабрьским объемом транзакций в размере 97,82 миллиарда долларов.

! Рост активности транзакций на блокчейне значительно выше, чем в 2023 году и во второй половине 2022 года. Например, в сентябре 2023 года объем транзакций в сети Ethereum составил всего 49,12 миллиардов долларов.