На кону не только инвестиции: США готовят стратегическое торговое соглашение с Тайванем

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры по новому торговому соглашению с Тайванем. Оно должно способствовать развитию высокотехнологичных отраслей Соединенных Штатов.

Какое соглашение готовят США и Тайвань?

Новое соглашение может обязать Тайвань инвестировать средства в США и осуществлять подготовку американских работников в сфере производства полупроводников и других технологий, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Договоренности предусматривают, что компании Тайваня, включая TSMC, которая является крупнейшим в мире производителем микросхем, могут направить капитал и специалистов в свои американские подразделения.

Возможный объем инвестиций Тайваня в США пока неизвестен. Однако источники говорят, что общий объем вложений Тайбэя будет меньше, чем у его региональных конкурентов.

Также соглашение может включать помощь Вашингтону в создании научных парков на основе тайваньского опыта.

Когда соглашение с Тайванем может быть завершено окончательно и какие детали войдут в финальную версию, сейчас неизвестно. В Администрации президента США комментировать договоренности отказываются.

Пока президент Трамп официально не объявит о соглашении, любые сообщения о потенциальных договоренностях являются лишь спекуляциями,

– заявили в Белом доме.

Впрочем, ранее Трамп уже говорил, что иностранные квалифицированные специалисты могут быть необходимы США для обучения американцев работе на высокотехнологичных производствах.

Какие тарифы для Тайваня действуют сейчас?

Сейчас США установили тарифы в размере 20% на товары из Тайваня. Поэтому Тайбэй ведет переговоры о снижении пошлин в рамках более широкого торгового соглашения с Вашингтоном.

При этом тарифы на критически важные полупроводники, необходимые для высокотехнологичной продукции, на сегодня освобождены от пошлин, пока США наращивают собственные производственные мощности.

В августе Трамп заявил, что США введут 100% пошлину на импорт полупроводников , но сделают исключение для компаний, которые уже производят продукцию их в стране или обязуются это сделать.

Хотя в этом месяце американские чиновники рассказали, что введение этих пошлин США пока могут отложить.

В прошлом месяце вице-премьер Тайваня Чен Ли-цюнь заявила, что надеется достичь консенсуса по инвестициям в США. Однако в Тайбэе отметили, что современные технологии и исследования в сфере полупроводников будут оставаться на стране.

Заметьте! Ранее Южная Корея и Япония уже пообещали инвестировать в США 350 миллиардов и 550 миллиардов долларов соответственно по соглашениям для снижения тарифов на их товары с 25% до 15%, пишет Reuters.

Как соглашение может повлиять на отношения с Китаем?