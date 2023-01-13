Торговля Китая с Россией в 2022 году достигла рекордных объемов, – Reuters
Источник:Reuters
Торговый оборот агрессора с Китаем в 2022 году достигло рекордных 190 миллиардов долларов. Это произошло, несмотря на то, что импорт России из ЕС был ограничен.
Экспорт Китая в Россию и импорт из России в 2022 году составил 3% общей торговли Китая, сообщил на брифинге пресс-секретарь Главного таможенного управления Лю Далянг. В китайских юанях объемы торговли с Россией составили 1,28 триллиона юаней.
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Поставки китайских товаров в Россию растут полгода подряд. Также Россия более чем вдвое увеличила экспорт сжиженного нефтяного газа по железной дороге в Китай в 2022 году.
Согласно данным крупнейшего российского производителя, "Газпрома", в 2022 году импорт Китаем российского природного газа через трубопровод "Сила Сибири" должен был вырасти по меньшей мере на 50%. Импорт российской сырой нефти в Китай вырос на 10% по сравнению с прошлым годом за первые 11 месяцев и составил около 80 миллионов тонн.
Импорт из России вырос на 8,3%, замедлившись по сравнению с ростом на 28,5% в ноябре, поскольку всплеск заражений COVID-19 после внезапного прекращения строгих ограничений в Китае повлиял на внутренний спрос.
Однако после демонтажа Пекинской политики по COVID-19 Россия и Китай готовы как можно быстрее возобновить взаимные путешествия и углубить свое стратегическое сотрудничество, заявил на этой неделе Чжан Ханьхуэй, посол Китая в России.
Какие еще страны нарастили торговлю с Россией
- Несмотря на сильные экономические санкции, на осень 2022 года общее торговое обращение увеличилось не только с Индией и Китаем, но и с некоторыми европейскими странами.
- По состоянию на ноябрь 2022 г. торговлю с Россией усилили Турция(+198%), Индия(+310%), Китай(+64%), Япония(+13%), Бразилия(+106%), Бельгия(+81%), Испания (+57%) и Нидерланды (+32%).
- При этом страны ЕС снизили потребление российского газа с 42% до 6%. По словам еврокомиссара по внутреннему рынку, сейчас ЕС почти не зависит от российских поставок газа.