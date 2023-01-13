Торговый оборот агрессора с Китаем в 2022 году достигло рекордных 190 миллиардов долларов. Это произошло, несмотря на то, что импорт России из ЕС был ограничен.

Экспорт Китая в Россию и импорт из России в 2022 году составил 3% общей торговли Китая, сообщил на брифинге пресс-секретарь Главного таможенного управления Лю Далянг. В китайских юанях объемы торговли с Россией составили 1,28 триллиона юаней.

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Поставки китайских товаров в Россию растут полгода подряд. Также Россия более чем вдвое увеличила экспорт сжиженного нефтяного газа по железной дороге в Китай в 2022 году.

Согласно данным крупнейшего российского производителя, "Газпрома", в 2022 году импорт Китаем российского природного газа через трубопровод "Сила Сибири" должен был вырасти по меньшей мере на 50%. Импорт российской сырой нефти в Китай вырос на 10% по сравнению с прошлым годом за первые 11 месяцев и составил около 80 миллионов тонн.

Импорт из России вырос на 8,3%, замедлившись по сравнению с ростом на 28,5% в ноябре, поскольку всплеск заражений COVID-19 после внезапного прекращения строгих ограничений в Китае повлиял на внутренний спрос.

Однако после демонтажа Пекинской политики по COVID-19 Россия и Китай готовы как можно быстрее возобновить взаимные путешествия и углубить свое стратегическое сотрудничество, заявил на этой неделе Чжан Ханьхуэй, посол Китая в России.

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