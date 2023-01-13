Торгівля Китаю з Росією у 2022 році досягла рекордних обсягів, – Reuters

Торговий обіг агресорки із Китаєм у 2022 році досяг рекордних 190 мільярдів доларів. Це відбулося попри те, що імпорт Росії з ЄС був обмежений.

Експорт Китаю в Росію та імпорт з Росії у 2022 році становив 3% від загальної торгівлі Китаю, повідомив на брифінгу прессекретар Головного митного управління Лю Далянг. В китайських юанях обсяги торгівлі з Росією склали 1,28 трильйона юанів.

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Постачання китайських товарів до Росії зростають пів року поспіль. Також Росія більш ніж удвічі збільшила експорт скрапленого нафтового газу залізницею до Китаю у 2022 році.

Як Китай нарощує торгівлю з Росією

Згідно з даними найбільшого російського виробника "Газпрому", у 2022 році імпорт Китаєм російського природного газу через трубопровід "Сила Сибіру" мав зрости щонайменше на 50%.

через трубопровід "Сила Сибіру" мав зрости щонайменше на 50%. Імпорт російської сирої нафти в Китай зріс на 10% у порівнянні з минулим роком за перші 11 місяців і склав майже 80 мільйонів тонн.

Імпорт із Росії зріс на 8,3%, уповільнившись порівняно із зростанням на 28,5% у листопаді, оскільки сплеск заражень COVID-19 після раптового припинення суворих обмежень у Китаї вплинув на внутрішній попит.

Однак після зміни політики Китаю щодо COVID-19 Росія та Китай готові якнайшвидше відновити взаємні подорожі та поглибити свою стратегічну співпрацю, заявив цього тижня Чжан Ханьхуей, посол Китаю в Росії.

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