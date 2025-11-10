Трамп сделал исключение для Орбана по российской нефти, но есть нюанс

В пятницу, 7 ноября, венгерский премьер-министр Виктор Орбан встретился в Вашингтоне с президентом Дональдом Трампом. После этого он заявил, что США освободили Венгрию от санкций за импорт российской нефти и газа бессрочно.

Какое освобождение получила Венгрия?

Однако в Белом доме уточнили, что Будапешт получил освобождение от санкций только на один год, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Во время визита Орбана Трамп выразил сочувствие из-за энергетической уязвимости Венгрии. Он повторил слова венгерского премьера о том, что Будапешту трудно отказаться от российских энергоресурсов, поскольку она не имеет выхода к морю.

У них нет портов, поэтому это сложная проблема,

– отметил президент США.

Для Орбана освобождение от санкций США в отношении российских энергоресурсов стало спасением от серьезного экономического шока, который угрожал стране после того, как администрация Трампа в прошлом месяце ввела ограничения против "Роснефти" и "Лукойла".

Почему решение Трампа критикуют?

Аналитики раскритиковали решение Трампа. Они говорят, что освобождение Венгрии от санкций ставит под сомнение серьезность намерений Белого дома в реализации санкционной политики в отношении России. Оно может подтолкнуть и другие страны к попыткам обойти ограничения.

Это ужасное и абсолютно ненужное решение, которое позволит более 1 миллиарда евро попасть в военную казну Кремля. Предоставляя специальные условия Венгрии, Вашингтон фактически говорит другим покупателям: вы можете продолжать торговать российской нефтью и не бояться наказания,

– подчеркнул аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Исаак Леви.

К тому же эксперты поставили под сомнение аргументы Трампа, которые позволили освободить Будапешт от санкций. В частности, Леви привел пример Чехии, другой страны без выхода к морю – она не только полностью обходится без российской нефти, но и имеет более низкие цены на топливо, чем Венгрия.

Стоит знать! На сегодня Венгрия и соседняя Словакия остаются единственными странами ЕС, которые все еще импортируют российскую нефть через трубопровод "Дружба". При этом поставки из России только растут – доля российской нефти в энергетическом балансе страны увеличилась с 61% к 2022 году до 92% в 2025 году.

О чем заявил Орбан после встречи с Трампом?

Напомним, Орбан после встречи с Трампом объявил, что получил гарантии от США, которые позволят избежать санкций от импорта российских энергоносителей. По его словам, это позволит сохранить низкие тарифы для венгров, а страна и в дальнейшем будет иметь "самую дешевую энергию в Европе", пишет Telex.

Венгерский премьер добавил, что договоренность с Трампом касается двух главных трубопроводов – нефтяного "Дружба" и газового "Турецкий поток".

Мы получили общее освобождение от санкций в отношении этих направлений,

– заявил Орбан.

Также он сообщил об освобождении от санкций венгерской атомной электростанции "Пакш".

Может ли Венгрия отказаться от российской нефти?