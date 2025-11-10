Трамп сделал исключение для Орбана по российской нефти, но есть нюанс
- Венгрия получила освобождение от санкций на импорт российской нефти и газа от США на один год, а не бессрочно, как заявил Орбан.
- Аналитики критикуют это решение, утверждая, что оно подрывает серьезность санкционной политики США против России и может стимулировать другие страны обойти ограничения.
В пятницу, 7 ноября, венгерский премьер-министр Виктор Орбан встретился в Вашингтоне с президентом Дональдом Трампом. После этого он заявил, что США освободили Венгрию от санкций за импорт российской нефти и газа бессрочно.
Какое освобождение получила Венгрия?
Однако в Белом доме уточнили, что Будапешт получил освобождение от санкций только на один год, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Во время визита Орбана Трамп выразил сочувствие из-за энергетической уязвимости Венгрии. Он повторил слова венгерского премьера о том, что Будапешту трудно отказаться от российских энергоресурсов, поскольку она не имеет выхода к морю.
У них нет портов, поэтому это сложная проблема,
– отметил президент США.
Для Орбана освобождение от санкций США в отношении российских энергоресурсов стало спасением от серьезного экономического шока, который угрожал стране после того, как администрация Трампа в прошлом месяце ввела ограничения против "Роснефти" и "Лукойла".
Почему решение Трампа критикуют?
Аналитики раскритиковали решение Трампа. Они говорят, что освобождение Венгрии от санкций ставит под сомнение серьезность намерений Белого дома в реализации санкционной политики в отношении России. Оно может подтолкнуть и другие страны к попыткам обойти ограничения.
Это ужасное и абсолютно ненужное решение, которое позволит более 1 миллиарда евро попасть в военную казну Кремля. Предоставляя специальные условия Венгрии, Вашингтон фактически говорит другим покупателям: вы можете продолжать торговать российской нефтью и не бояться наказания,
– подчеркнул аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Исаак Леви.
К тому же эксперты поставили под сомнение аргументы Трампа, которые позволили освободить Будапешт от санкций. В частности, Леви привел пример Чехии, другой страны без выхода к морю – она не только полностью обходится без российской нефти, но и имеет более низкие цены на топливо, чем Венгрия.
Стоит знать! На сегодня Венгрия и соседняя Словакия остаются единственными странами ЕС, которые все еще импортируют российскую нефть через трубопровод "Дружба". При этом поставки из России только растут – доля российской нефти в энергетическом балансе страны увеличилась с 61% к 2022 году до 92% в 2025 году.
О чем заявил Орбан после встречи с Трампом?
Напомним, Орбан после встречи с Трампом объявил, что получил гарантии от США, которые позволят избежать санкций от импорта российских энергоносителей. По его словам, это позволит сохранить низкие тарифы для венгров, а страна и в дальнейшем будет иметь "самую дешевую энергию в Европе", пишет Telex.
Венгерский премьер добавил, что договоренность с Трампом касается двух главных трубопроводов – нефтяного "Дружба" и газового "Турецкий поток".
Мы получили общее освобождение от санкций в отношении этих направлений,
– заявил Орбан.
Также он сообщил об освобождении от санкций венгерской атомной электростанции "Пакш".
Может ли Венгрия отказаться от российской нефти?
Новые санкции США против российских нефтяных корпораций создали для Венгрии серьезные вызовы в энергетической сфере, поскольку страна и в дальнейшем зависит от российских поставок нефти и газа.
Вместо диверсификации энергорынка Будапешт постоянно пытается убедить США, что альтернативы российской нефти пока нет. Премьер Виктор Орбан неоднократно предупреждал, что полный отказ от российских энергоресурсов может "разрушить экономику" страны.
Впрочем на днях единственная нефтеперерабатывающая компания Венгрии – Mol Nyrt. – заявила, что способна обойтись без российского сырья. В случае остановки поставок нефти через трубопровод “Дружба” компания сможет заменить до 80% этих объемов импортом через Хорватию.