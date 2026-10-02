США забрали у Европы миллионы: Трамп нашел для этих денег другое применение

Администрация Дональда Трампа забрала десятки миллионов долларов военной помощи у Европы и ближневосточных стран. Вместо этого финансирование получат правительства стран Латинской Америки, придерживающиеся консервативного курса.

Какие средства перенаправили США

Речь идет о 52 миллионах долларов, которые ранее были одобрены для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака, пишет The Washington Post.

Однако в сентябре Государственный департамент сообщил Конгрессу, что хочет изменить назначение средств.

Тогда сенатор Жанна Шахин и конгрессмен Грегори Микс выступили против такого решения и заблокировали перенаправление финансирования.

Однако администрация Трампа решила не обращать внимания на эту блокировку. В среду Конгрессу сообщили, что Вашингтон продолжит реализацию плана.

В результате миллионы перенаправляются четырем странам Латинской Америки:

Панаме;

Перу;

Эквадору;

и Колумбии.

Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро уже предупредил, что в Европе это воспримут как тревожный сигнал.

Это усилит ощущение, что европейцев могут бросить на произвол судьбы, если они не пройдут проверку на лояльность,

– отметил эксперт.

Почему демократы бьют тревогу

Демократы недовольны решением администрации. В своем письме госсекретарю Марко Рубио они назвали такие действия прямым нарушением законодательных требований и установленных ограничений.

Особые вопросы у законодателей возникли в отношении средств для Словакии и Северной Македонии. Они были предусмотрены законодательством США о дополнительном финансировании Украины и предназначались для государств, пострадавших от войны с Россией.

Обе палаты Конгресса выделили эти средства на очень конкретную цель: поддержку Украины и наших европейских союзников после полномасштабного вторжения России,

– отметили законодатели.

Они добавили, что исполнительная власть не обладает неограниченными полномочиями перенаправлять эти деньги на другие политические приоритеты или в страны, не имеющие к ним отношения.

Однако в Госдепе настаивают, что перенаправление средств в Западное полушарие полностью соответствует новой Национальной стратегии безопасности США. Они якобы должны помочь бороться с наркотерроризмом и усилить безопасность Панамского канала.

Напомним, Конгресс США одобрил эти средства еще в самом начале полномасштабного вторжения России. Тогда администрация Джо Байдена активно призывала страны Европы передавать Украине необходимое для обороны оружие. Финансирование же выделили, чтобы помочь иностранным государствам, которые передали свои старые запасы Киеву.