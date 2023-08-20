Самые твердые деньги в истории человечества: входит ли сюда биткойн
Твердыми деньгами называют те валюты, которые обеспечивают стабильность и защиту от инфляции. Раньше такими считались только золото и серебро. Впрочем, времена меняются и статус твердых средств перенимает биткойн.
Что твердые деньги
Раньше твердыми деньгами называли валюты, которые обеспечены материальным активом или товаром. Согласно им, входили серебро и золото. Многие страны использовали этот принцип твердых средств для обеспечения стабильной стоимости валюты, ведь ее количество в обращении ограничивалось золотыми или серебряными резервами.
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Впрочем, впоследствии от твердых денег мир перешел к фиатной системе. Следовательно, фиатные деньги не обеспечены физическим товаром. Как сообщают регуляторы, такие средства обеспечивают более гибкую монетарную политику, а также возможность контролировать денежную массу. Однако такая практика показывает, что это приводит к значительной эмиссии и большой инфляции.
Поэтому многие эксперты тяготели к возвращению системы твердых средств уже в новом понимании этого термина. Следовательно, в 2009 году Сатоши Накамото реализовал это решение в новом формате — биткойн.
Почему биткойн является самыми твердыми деньгами в мире
Это утверждение объясняет несколько факторов, в том числе:
- совокупное предложение биткоина никогда не превысит 21 миллиона монет. Соответственно есть такие мнения, что его предложение абсолютно ограничено по сравнению с относительной ограниченностью драгоценных металлов. Но, к примеру, может случиться так, что в мире откроют новое месторождение золота или даже падение метеорита, которое будет иметь определенное содержание золота, а значит, предложение может вырасти. С биткойном такого не может случиться.
- биткойн максимально децентрализованная криптовалюта. Таким образом, обеспечен взаимный контроль открытых транзакций. Кроме того, псевдонимность владельцев монет.
- Обратите внимание, что все остальные биткойна клоны, которых сейчас немало, не имеют никаких шансов, ведь конкуренцию выигрывает наиболее децентрализованный и стабильный блокчейн.
- Доллар теряет позиции главной резервной валюты мира. Следовательно, рейтинговое агентство Fitch снизило в начале августа кредитный рейтинг США с ААА до АА+. Там ожидается ухудшение фискальной ситуации в стране. Все из-за введения новых налогов и стремительного роста государственного долга в течение следующих трех лет.