Самые твердые деньги в истории человечества: входит ли сюда биткойн

Твердыми деньгами называют те валюты, которые обеспечивают стабильность и защиту от инфляции. Раньше такими считались только золото и серебро. Впрочем, времена меняются и статус твердых средств перенимает биткойн.

Что твердые деньги

Раньше твердыми деньгами называли валюты, которые обеспечены материальным активом или товаром. Согласно им, входили серебро и золото. Многие страны использовали этот принцип твердых средств для обеспечения стабильной стоимости валюты, ведь ее количество в обращении ограничивалось золотыми или серебряными резервами.

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Впрочем, впоследствии от твердых денег мир перешел к фиатной системе. Следовательно, фиатные деньги не обеспечены физическим товаром. Как сообщают регуляторы, такие средства обеспечивают более гибкую монетарную политику, а также возможность контролировать денежную массу. Однако такая практика показывает, что это приводит к значительной эмиссии и большой инфляции.

Поэтому многие эксперты тяготели к возвращению системы твердых средств уже в новом понимании этого термина. Следовательно, в 2009 году Сатоши Накамото реализовал это решение в новом формате — биткойн.

Почему биткойн является самыми твердыми деньгами в мире

Это утверждение объясняет несколько факторов, в том числе:

совокупное предложение биткоина никогда не превысит 21 миллиона монет. Соответственно есть такие мнения, что его предложение абсолютно ограничено по сравнению с относительной ограниченностью драгоценных металлов. Но, к примеру, может случиться так, что в мире откроют новое месторождение золота или даже падение метеорита, которое будет иметь определенное содержание золота, а значит, предложение может вырасти. С биткойном такого не может случиться.

биткойн максимально децентрализованная криптовалюта. Таким образом, обеспечен взаимный контроль открытых транзакций. Кроме того, псевдонимность владельцев монет.

Обратите внимание, что все остальные биткойна клоны, которых сейчас немало, не имеют никаких шансов, ведь конкуренцию выигрывает наиболее децентрализованный и стабильный блокчейн.

Доллар теряет позиции главной резервной валюты мира. Следовательно, рейтинговое агентство Fitch снизило в начале августа кредитный рейтинг США с ААА до АА+. Там ожидается ухудшение фискальной ситуации в стране. Все из-за введения новых налогов и стремительного роста государственного долга в течение следующих трех лет.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.