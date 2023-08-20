Найбільш тверді гроші в історії людства: чи входить сюди біткойн

Твердими грошима називають ті валюти, що забезпечують стабільність та захист від інфляції. Раніше такими вважалися лише золото та срібло. Втім часи змінюються й статус твердих коштів переймає біткойн.

Що є твердими грошима

Раніше твердими грошима називали валюти, які забезпечені матеріальним активом або товаром. Відповідно до них входили срібло та золото. Чимало країн використовували цей принцип твердих коштів для забезпечення стабільної вартості валюти, адже її кількість в обігу обмежувалася золотими чи срібними резервами.

Читайте також Перше знайомство: як почати заробляти на цифрових активах

Втім згодом від твердих грошей світ перейшов до фіатної системи. Відтак фіатні гроші не забезпечені фізичним товаром. Як повідомляють регулятори, такі кошти натомість забезпечують більш гнучку монетарну політику, а також, можливість контролювати грошову масу. Однак така практика показує, що це призводить до значної емісії й великої інфляції.

Тому чимало експертів тяжіли до повернення системи твердих коштів вже у новому розумінні цього терміну. Відтак у 2009 році Сатоші Накамото реалізував це рішення у новому форматі — біткойні.

Чому біткойн є найтвердішими грошима у світі

Це твердження пояснює декілька факторів, серед них:

сукупна пропозиція біткоїна ніколи не перевищить 21 мільйона монет. Відповідно є такі думки, що його пропозиція абсолютно обмежена у порівнянні від відносної обмеженості дорогоцінних металів. Але, до прикладу, може трапитися так, що у світі відкриють нове родовище золота або навіть падіння метеорита, що матиме певний вміст золота, а отже пропозиція може зрости. З біткойном такого не може трапитися.

біткойн максимально децентралізована криптовалюта. Таким чином забезпечено взаємний контроль відкритих транзакцій. Крім того, псевдонімність власників монет.

Зверніть увагу, що всі інші клони біткойна, яких зараз немало, не мають жодних шансів, адже конкуренцію виграє найбільш децентралізований та стабільний блокчейн.

Долар втрачає позиції головної резервної валюти світу. Відтак рейтингове агентство Fitch знизило на початку серпня кредитний рейтинг США з ААА до АА+. Там очікують погіршення фіскальної ситуації в країні. Все через запровадження нових податків та стрімкого зростання державного боргу протягом наступних трьох років.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак