НБУ снова снизил учетную ставку: какая ситуация со ставками по депозитам

Сегодня, 14 декабря, правление Национального банка Украины приняло решение по учетной ставке. Следовательно, ее снизили с 16% до 15%.

Каким будет уровень учетной ставки

Монетарный комитет НБУ во время брифинга, передает 24 Канал, принял решение, что с 15 декабря 2023 учетная ставка будет на уровне 15%. Напомним, что в октябре учетная ставка была установлена на уровне 16%. Но неизменными остались процентные ставки.

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Как пояснил регулятор, решение по установлению такого уровня согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений.

С 15 декабря 2023 года учетная ставка, а вместе с ней и ставка по основной операции НБУ по размещению депозитных сертификатов овернайт устанавливаются на уровне 15%,

– заявили на заседании.

Номинальные рыночные ставки

Инфляция в ноябре снизилась до 5,1%, даже несколько быстрее, чем ожидалось.

В НБУ объяснили, что предыдущие шаги по смягчению процентной политики привели к умеренному снижению номинальных рыночных ставок по гривневым инструментам. Согласно этому, средневзвешенная ставка по срочным депозитам для населения сроком от 3 месяцев снизилась.

Уровень снизился до 14,7% в ноябре. А доходность ОВГЗ на вторичном рынке уменьшилась до 16 – 19,7% в зависимости от срока погашения.

На 1 процентный пункт снижаются и другие ставки: ставка по трехмесячным депозитным сертификатам – до 19%, а ставка по кредитам рефинансирования – до 21%.