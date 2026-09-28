Россия повредила два склада АТБ в Киевской области: возникли пожары, зафиксировано превышение концентрации аммиака в воздухе

28 сентября Россия осуществила атаку на Киевскую область, повредив два складских помещения сети АТБ в Броварском районе. После атаки на объектах возникли пожары, а в зоне возгорания спасатели зафиксировали незначительное превышение концентрации аммиака.

Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно об атаке?

28 сентября российские войска нанесли удар по Киевской области. В результате атаки в одном из населенных пунктов Броварского района были повреждены два складских помещения, где возникли пожары.

Принадлежность поврежденных складов к сети АТБ подтвердила пресс-служба ритейлера. На месте работают спасатели, которые ликвидируют последствия российской атаки.

Для работы на месте были привлечены подразделения радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС. Во время разведки непосредственно в зоне пожара спасатели зафиксировали незначительное превышение концентрации аммиака (NH₃).

В то же время за пределами зоны возгорания, в частности в Броварах, превышения концентрации аммиака не обнаружено. В ГСЧС подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью населения нет.

До улучшения ситуации жителям рекомендуют держать окна и двери закрытыми, как можно меньше находиться на улице и выключить кондиционеры.

Спасательные работы на месте продолжаются, информация о последствиях российской атаки обновляется.

Напомним, 28 сентября Россия продолжила массированную атаку на Киев, в результате которой было повреждено здание медицинского центра "Добробут". На месте удара возник пожар, а на кадрах из Киева видны значительные разрушения верхних этажей медучреждения.

Зеленский подтвердил, что российские войска провели атаку на столицу. Спасатели ликвидировали пожар в Голосеевском районе, где пострадали три человека.

Рядом с медцентром также загорелась крыша четырехэтажного жилого дома, из которого пожарные спасли жительницу. Всего в течение дня в результате российских атак в Киеве пострадали 19 человек.

В то же время 28 сентября российские удары также пришлись на Харьков, Днепр и Запорожье, где есть погибшие, раненые и повреждения гражданской инфраструктуры.