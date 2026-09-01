Украина может получить 30 миллиардов от партнеров: Корецкий назвал главное условие

Украина может привлечь около 30 миллиардов долларов от международных партнеров, однако для этого власти должны выполнить ряд взятых на себя обязательств. В то же время государство срочно ищет средства для покрытия дефицита оборонного бюджета.

От чего зависит финансирование

О вызовах, стоящих перед Украиной, рассказал премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде.

По словам главы правительства, около 30 миллиардов долларов страна может получить в рамках уже утвержденных программ поддержки. Прежде всего речь идет о европейском финансировании.

Однако доступ к этим средствам зависит прежде всего от Украины.

У нас 30 миллиардов долларов – это сумма, которую мы можем получить от наших международных партнеров, если выполним взятые на себя обязательства,

– отметил премьер.

Корецкий подчеркнул, что соответствующие решения зависят от правительства и депутатов.

Почему возник дефицит оборонного бюджета

В то же время Украина испытывает значительный дефицит финансирования оборонного бюджета. Корецкий заявил, что речь идет о 27 миллиардах долларов, которые правительство просит партнеров покрыть за счет экстренного финансирования.

Причин дефицита несколько:

Во-первых, война становится все дороже. Современный характер боевых действий требует все больше ресурсов и технологий.

Во-вторых, Россия усилила атаки и наращивает производство дронов и ракет, что увеличивает потребности Украины в обороне.

Кроме того, в начале года Министерство обороны использовало часть средств, которые были запланированы на вторую половину 2026 года. Это создало дополнительное финансовое давление на бюджет.

По словам премьера, работа по привлечению средств продолжается. Украине необходимо убедить партнеров помочь закрыть оборонную "дыру".

Очевидно, что рассчитывать на дополнительное финансирование можно только совместными усилиями всех ветвей власти, выполняя взятые ранее обязательства. И это абсолютно важно. И это абсолютно возможно. Вместе мы можем выполнить эту задачу,

– подчеркнул Корецкий.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский также заявлял, что дефицит бюджета Минобороны составляет около 27 миллиардов долларов. Почти 20 миллиардов долларов требуются на зарплаты военным, выплаты семьям погибших защитников и другие расходы на оборону.