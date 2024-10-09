Украина близка к снятию запрета на экспорт оружия

Украина приближается к отмене запрета на экспорт военных беспилотников. Правительство и представители отрасли убеждены, что это решение необходимо для расширения производства и более эффективного противодействия российским силам на фронте.

Для чего Украине снятие запрета на экспорт оружия

После начала полномасштабной войны в 2022 году Украина запретила экспорт оружия для обеспечения собственной армии. Теперь правительство рассматривает разрешение на экспорт как способ привлечения инвестиций, поскольку не хватает средств для закупки дронов и финансирования исследований, сообщают в Financial Times.

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Украинские военные срочно нуждаются в большем количестве дронов для разведки, ударов и прикрытия, однако из-за ограниченных государственных ресурсов производители беспилотников вынуждены искать возможности экспорта, чтобы получить финансирование для расширения производства.

Интересно! Александр Мариковский, председатель экономического подкомитета парламента, отметил, что экспорт беспилотников может обеспечить Украине до 20 миллиардов долларов, что является критически важным для поддержки экономики и военных нужд.

Государственные контракты не покрывают имеющиеся производственные мощности

Дмитрий Хасапов, руководитель "Укрспецсистемы", объясняет, что государственные контракты не покрывают полностью производственные мощности, поскольку нынешний оборонный бюджет Украины в 6 миллиардов, из которых только треть – направлена на беспилотники.

Заметьте! Украина испытывает значительный дефицит беспилотников несмотря на преимущество в соотношении 5-10:1 по сравнению с Россией. Представители отрасли надеются, что снятие запрета на экспорт поможет привлечь западных инвесторов и спонсоров.

В частности, сейчас некоторые украинские производители, такие как Ukrspecsystems, уже начали производить дроны за рубежом, пытаясь обойти экспортные ограничения. А компания Roboneers также сталкивается с трудностями из-за ограниченного государственного финансирования исследований и разработок, что заставляет их покрывать расходы на тесты и эксперименты из собственных средств.