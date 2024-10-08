Каким образом произошло размораживание части российских активов

Финансовые учреждения Нидерландов разблокировали около 560 миллионов евро российских активов. Как пишет Telegraaf, согласно документам, в январе было объявлено, что сумма замороженных российских активов составит 660 миллионов евро, но до 1 июля заблокировано только 97,2 миллиона евро.

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Размораживание части средств произошло из-за исключений для незавершенных платежей и отстранения санкционированных владельцев. В частности, 430 миллионов евро принадлежало двум российским компаниям, а 230 миллионов евро больше не подлежало замораживанию из-за формального отстранения компании от российского владельца.