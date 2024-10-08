Яким чином відбулось розмороження частини російських активів

Фінансові установи Нідерландів розблокували близько 560 мільйонів євро російських активів. Як пише Telegraaf, згідно з документами, у січні було оголошено, що сума заморожених російських активів становитиме 660 мільйонів євро, але до 1 липня заблоковано лише 97,2 мільйона євро.

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Розмороження частини коштів відбулося через винятки для незавершених платежів і відсторонення санкціонованих власників. Зокрема, 430 мільйонів євро належало двом російським компаніям, а 230 мільйонів євро більше не підлягало заморожуванню через формальне відсторонення компанії від російського власника.