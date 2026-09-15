"Ситуация близка к критической": Украина рискует лишиться 29,5 миллиардов поддержки

Украина может лишиться значительной части из 29,5 миллиарда долларов международного финансирования, если Верховная Рада не успеет своевременно принять необходимые законопроекты. Правительство уже устанавливает сроки для парламента и ускоряет свою работу.

Что должна сделать Рада

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал народных депутатов как можно скорее поддержать законы в своем сообщении в Telegram.

Ситуация с государственными финансами близка к критической,

– предупредил он.

После консультаций с парламентариями правительство планирует передать народным депутатам и профильным комитетам график с конкретными сроками для каждого необходимого голосования.

Речь идет о выполнении части обязательств, от которых зависит получение Украиной международного финансирования. Если Киев их не выполнит, он рискует остаться без части из предусмотренных 29,5 миллиардов долларов международной поддержки.

Это крайне необходимый ресурс для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и, самое главное, нужд Сил обороны,

– подчеркнул Корецкий.

Что должно сделать правительство

Правительство тем временем ускоряет работу над своей частью обязательств. В целом Кабмин работает над 42 решениями, необходимыми для выполнения правительственной части договоренностей.

Премьер добавил, что изначально правительство планировало завершить соответствующую работу до 1 ноября. Однако из-за сложности ситуации дедлайн решили перенести на 15 октября.

Чиновники готовы проработать с депутатами каждый законопроект, каждую формулировку и каждую норму, чтобы обеспечить необходимую поддержку и как можно более быстрое принятие решений,

– заверил Корецкий.

Что говорит президент

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении также призвал к максимально слаженной работе парламентариев и правительства, чтобы принять законы, необходимые для устранения бюджетного дефицита.

Он предупредил, что некоторые решения могут быть непопулярными, но альтернативы этим средствам нет.

Это – именно то, что нужно принять: не о желаниях, не о политике, а о средствах для бюджета, которым нет замены… Это конкретные средства для того, чтобы Украина жила и могла защищаться. Это средства, привязанные к ситуации. К реальной ситуации этой осенью, этой зимой, на этом фронте, при защите нашего неба,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что у Украины дефицит оборонного бюджета в размере 27 миллиардов долларов. Чтобы закрыть эту "дыру", Киев активно ведет переговоры с международными партнерами с целью получения экстренного финансирования.