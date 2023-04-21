Украина заметно нарастила экспорт агропродовольственной продукции

За год Украина нарастила агропродовольственный экспорт на 5%, активно продавая зерновую продукцию. Первую позицию в рейтинге основных импортеров занимает Китай.

Экспорт агропродукции вырос

За январь – март 2022 года против аналогичного периода в этом году экспорт агропродовольственной продукции составил 6745 миллионов долларов, что на 5% превышает показатели прошлого года. Академик НААН Николай Пугачев отметил, что продукты сельского хозяйства и пищевой промышленности беспрекословно доминируют в товарной структуре общего экспорта Украины, занимая в нем сейчас 65%, передает 24 Канал.

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Региональная структура отечественного экспорта в нынешнем году продолжает фокусироваться преимущественно на поставках:

Европейского Союза – 3671 миллион долларов,

стран Азии – 2449 миллионов долларов,

Африки – 345 миллионов долларов,

СНГ – 155 миллионов долларов.

Николай Пугачев Заместитель директора Института аграрной экономики, академик НААН В результате эти четыре географических региона закупают 98% аграрной продукции украинского производства, проинформировал эксперт.

Что Украина экспортирует

Основными группами агропродовольственного экспорта Украины в I квартале 2023 года по-прежнему выступают:

зерновые культуры – 3 168 миллионов долларов,

масла и жиры – 1 465 миллионов долларов,

семена и плоды масличных – 826 миллионов долларов,

остатки перерабатывающей промышленности – 361 миллион долларов,

мясо и субпродукты – 202 миллиона долларов.

Обратите внимание, что вышеупомянутые виды агропродукции совместно приходится почти 90% стоимости зарубежных поставок отечественной агропродукции.

Актуальная динамика внешних продаж в настоящее время подтверждает предварительные прогнозы ученых Института аграрной экономики, согласно которым при сохранении относительной стабильности условий внешней торговли экспорт Украиной продовольствия должен сохраниться на уровне календарного 2022 года, находясь в пределах 23 – 25 миллиардов долларов,

– отметил Николай Пугачев.

Крупнейшие импортеры украинской продукции

Первую позицию в рейтинге основных импортеров пока вернул себе Китай, импортировав украинское продовольствие на сумму 986 миллионов долларов.

Другие импортеры

Румыния – 828 миллионов долларов,

Турция – 759 миллионов долларов,

Польша – 666 миллионов долларов,

Нидерланды – 381 миллион долларов,

Испания – 379 миллионов долларов,

Венгрия – 268 миллионов долларов,

Италия – 256 миллионов долларов,

Германия – 154 миллиона долларов,

Египет – 149 миллионов долларов.

Эти десять стран обеспечивают 71% доходов украинских агроэкспортеров, отметил ученый.