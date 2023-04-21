Україна помітно наростила експорт агропродовольчої продукції
За рік Україна наростила агропродовольчий експорт на 5%, найактивніше продаючи зернову продукцію. Першу позицію у рейтингу основних імпортерів наразі займає Китай.
Експорт агропродукції зріс
За січень – березень 2022 року проти аналогічного періоду цьогоріч експорт агропродовольчої продукції становив 6745 мільйонів доларів, що 5% перевищує показники минулого року. Академік НААН Микола Пугачов зауважив, що продукти сільського господарства і харчової промисловості беззаперечно домінують у товарній структурі загального експорту України, займаючи в ньому зараз 65%, передає 24 Канал.
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Регіональна структура вітчизняного експорту в нинішньому році продовжує фокусуватись переважно на поставках до:
- Європейського Союзу – 3671 мільйон доларів,
- країн Азії – 2449 мільйона доларів,
- Африки – 345 мільйонів доларів,
- СНД – 155 мільйонів доларів.
У підсумку ці чотири географічні регіони закуповують 98 % аграрної продукції українського виробництва, поінформував експерт.
Що Україна експортує
Основними групами агропродовольчого експорту України в I кварталі 2023 року, як і раніше, виступають:
- зернові культури – 3 168 мільйонів доларів,
- олії та жири – 1 465 мільйонів доларів,
- насіння і плоди олійних – 826 мільйонів доларів,
- залишки переробної промисловості – 361 мільйон доларів,
- м’ясо і субпродукти – 202 мільйонів доларів.
Зверніть увагу. що на вище згадані види агропродукції спільно припадає майже 90% вартості зарубіжних поставок вітчизняної агропродукції.
Актуальна динаміка зовнішніх продажів на даний час підтверджує попередні прогнози науковців Інституту аграрної економіки, згідно з якими при збереженні відносної стабільності умов зовнішньої торгівлі експорт Україною продовольства повинен зберегтись на рівні календарного 2022 року, знаходячись в межах 23 – 25 мільярдів доларів,
– зазначив Микола Пугачов.
Найбільші імпортери української продукції
Першу позицію у рейтингу основних імпортерів поки що повернув собі Китай, імпортувавши українського продовольства на суму 986 мільйонів доларів.
Інші імпортери
- Румунія – 828 мільйонів доларів,
- Туреччина – 759 мільйонів доларів,
- Польща – 666 мільйонів доларів,
- Нідерланди – 381 мільйон доларів,
- Іспанія – 379 мільйонів доларів,
- Угорщина – 268 мільйонів доларів,
- Італія – 256 мільйонів доларів,
- Німеччина – 154 мільйони доларів,
- Єгипет – 149 мільйонів доларів.