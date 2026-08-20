Россия продолжает проводить атаки на предприятия: о повреждениях сообщили две компании

Россия продолжает проводить атаки на украинские предприятия. Это касается различных заведений, складов, магазинов и т. п.

Что известно об атаке на Yves Rocher Ukraine

В частности, о российской атаке сообщила в фейсбуке известная компания Yves Rocher Ukraine﻿.

В посте сообщили, что в результате массированной атаки со стороны России склад, где хранится продукция компании, был существенно поврежден.

В настоящее время Yves Rocher временно приостанавливает прием онлайн-заказов и работает над восстановлением.

О статусе уже оформленных заказов украинцам сообщат после оценки последствий.

Наши бутики продолжают работать, но ассортимент может быть ограничен. Благодарим за понимание,

– подытожили в компании.

Какая есть информация об атаке на "Фора"

Также о подобных событиях сообщила компания "Фора". Там рассказали, что Россия вновь совершила атаку на логистику – пострадал склад в Мартусовке Киевской области, где хранилась свежая продукция.

Но люди не пострадали в результате ударов. Команда заблаговременно эвакуировала сотрудников из распределительного центра.

Отмечается, что этот склад компания начала использовать лишь на прошлой неделе – после предыдущей атаки на логистическую инфраструктуру. И сегодня вновь перестраивает маршруты и ищет новые решения.

Ваше доверие и то, что вы продолжаете выбирать "Фора", сегодня особенно важны для нас. Нас пытаются остановить во второй раз за очень короткий срок. Но "Фора" продолжает работать. Спасибо всем, кто рядом,

– добавили в посте.

Также этой ночью ракеты уничтожили распределительный склад "Файних льодів" в Киеве. Как рассказали в Threads, этот склад обеспечивал не только столицу, но еще 12 городов Украины.

Тонны мороженого, оборудование, транспорт... Мы уже работаем над альтернативными путями поставок, хранения и логистики. Но могут быть перебои с наличием и ассортиментом,

– предупредили в компании.

Украинцам также сообщили, что люди в результате атаки не пострадали, а также попросили отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, что россияне также активно наносят удары по "Новой почте". На прошлой неделе враг атаковал отделение в Краматорске. В результате атаки есть погибший и раненые.

Кроме того, Россия проводит атаки не только против бизнеса. Оккупанты наносили удары по объектам Группы "Нафтогаз". Только за последнюю неделю россияне провели 13 атак.