На левом и правом берегах города: россияне провели атаку на "Укрнафту" в столице

Утром 15 сентября враг вновь совершил атаку на гражданскую инфраструктуру Киева. Под удар попали еще две АЗС "Укрнафта" – на правом и левом берегах города.

Что известно об атаках на АЗС в Киеве

Комплексы прекратили работу, только что прозвучала воздушная тревога, о чем сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Персонал находился в укрытии. Посетителей на территории АЗС также не было.

Мы останавливаем работу АЗК во время каждой воздушной тревоги – без исключений. Это наш протокол безопасности, и он работает именно для того, чтобы максимально снизить риски для сотрудников и клиентов,

– подчеркнул Федоренко.

В ГСЧС сообщили, что попадания произошли на территории АЗС в Голосеевском и Дарницком районах. Пожар ликвидирован. В результате этих атак известно о двух пострадавших.

Напомним, что российские реактивные дроны поразили АЗС на Троешине и Почайной, о чем стало известно в пятницу, 11 сентября. Кроме того, станция на Почайной подверглась повторной атаке.

Также известно о атаке на АЗС в Житомирской области. На станции возникли пожары.