Уже официально: Еврокомиссия одобрила выделение средств Украине на ПВО

Европейская комиссия одобрила предоставление Украине кредита в размере 6,1 миллиарда евро. Средства будут направлены на закупку дронов и ракет для системы ПВО Patriot.

Что известно о выделении средств для Украины Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрис Кубилюс официально подтвердил решение Европейской комиссии, о чем сообщает "Интерфакс-Украина". Еврокомиссия официально одобрила выделение 6,1 млрд евро из этого кредита на закупку беспилотников и ракет для систем противовоздушной обороны Украины,

– сказал Кубилюс.