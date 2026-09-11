11 сентября, 12:41
Уже официально: Еврокомиссия одобрила выделение средств Украине на ПВО
Европейская комиссия одобрила предоставление Украине кредита в размере 6,1 миллиарда евро. Средства будут направлены на закупку дронов и ракет для системы ПВО Patriot.
Что известно о выделении средств для Украины
Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрис Кубилюс официально подтвердил решение Европейской комиссии, о чем сообщает "Интерфакс-Украина".
Еврокомиссия официально одобрила выделение 6,1 млрд евро из этого кредита на закупку беспилотников и ракет для систем противовоздушной обороны Украины,
– сказал Кубилюс.