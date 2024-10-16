В Австралии появился первый спотовый ETF на Ethereum в Австралии

Компания Monochrome Asset Management запустила биржевой фонд (ETF), который является первым в Австралии. Он будет работать на Ethereum.

Биржевой фонд в Австралии

Вчера Monochrome Ethereum ETF (IETH) начал работу на сиднейской фондовой бирже Cboe Australia. Его общие чистые активы составляют 176 600 долларов.

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Фонд установил плату за управление на уровне 0,50% и способствует подаче заявок и выкупу в натуральной форме, что позволяет осуществлять операции как с денежными средствами, так и с цифровыми активами. Хранителями ETF являются BitGo и Gemini, а администратором фонда выступает State Street Australia.

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Еще в июне Monochrome тоже запустила собственный биткойн-ETF (IBTC) Он успел собрать почти 10,7 миллиона долларов.

Компания VanEck в июне представила первый австралийский BTC-ETF. Сейчас спотовый биткойн-ETF имеет общие чистые активы – 35 миллионов долларов.

Напомним! В октябре финансовые компании начали процесс запуска спотовых биржевых фондов (ETF) на XRP.