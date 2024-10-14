Легализация криптовалюты

Уже в первой половине 2025 года в Украине могут легализовать криптовалюту. Однако налоговых льгот ждать не стоит. Даниил Гетманцев рассказал, что сейчас идет работа над соответствующим законопроектом.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики До конца года законопроект разрабатывается в соответствии с Нацбанком вместе с МВФ. То есть даже не разрабатывается, а дорабатывается тот, который лежит у нас в комитете. Мы будем иметь от экспертов МВФ уже конкретную официальную позицию по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно, первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее соответствующим образом.

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Кстати, я не хотел бы, чтобы были иллюзии относительно каких-то льгот. Льгот на крипту не будет,

– добавил Гетманцев.

Чиновник сразу сообщил, что будет обычное налогообложение по модели взысканий с операций от ценных бумаг. То есть, когда облагается налогом инвестиционная прибыль.