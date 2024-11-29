Когда вступит в силу закон о повышении налогов
Закон о повышении налогов вступит в силу 1 декабря 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.
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До этого закон об историческом повышении налогов был опубликован в газете "Голос Украины" 28 ноября. Поэтому он должен был вступить в силу с 29 ноября.
Заметьте! Как отмечает Гетманцев, если бы закон вступил в силу 29 ноября, то военный сбор по новой ставке нужно было бы удержать за последние два дня ноября.
Бессонная ночь и есть результат – ресурсный закон вступит в силу 1 декабря 2024 года. Опубликован будет соответственно 30 ноября. Здравый смысл победил. Будем считать это ошибкой печатника
Как сообщалось ранее, повышение налогов предусматривает следующие изменения для украинцев:
- Военный сбор с зарплат физических лиц, включая участников режима "Дія.Сіті", вырастет с 1,5% до 5% с момента вступления закона в силу. Исключением остаются военнослужащие, для которых ставка останется на уровне 1,5%.
- С 1 января 2025 года увеличится военный сбор на другие доходы граждан (кроме зарплат) – с 1,5% до 5%.
- Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) первой, второй и четвертой групп вводится военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты (сейчас это 800 гривен).
- ФЛП третьей группы будут платить военный сбор в размере 1% от дохода.
- Ставка налога на прибыль для банков за 2024 год вырастет с 25% до 50%. Поскольку большая часть налогов за этот год уже уплачена по старой ставке, новый налог применят ретроспективно.
- Для небанковских финансовых учреждений (кроме страховых компаний) ставка налога на прибыль повысится с 18% до 25% с 1 января 2025 года.
- Для автозаправочных станций (АЗС) вводятся ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль: 30, 45 или 60 тысяч гривен за станцию в зависимости от ее типа. Переплаты не будут учитываться для уменьшения будущих налоговых обязательств.
- Пункты обмена валют будут платить авансовый взнос по налогу на прибыль: 700 евро за пункт в Киеве, 600 евро – в городах с населением более 50 тысяч человек, 200 евро – в других населенных пунктах.
- Минимальный налог на землю устанавливается на уровне 700 гривен и 1 400 гривен за гектар в зависимости от типа земель.
- Ежемесячная отчетность по НДФЛ, военного сбора и ЕСВ вводится с 1 января 2025 года. Это необходимо для мониторинга соответствия забронированных работников новым требованиям.
- "Национальный кэшбек" в 2024–2025 годах освобождается от обложения НДФЛ и военным сбором.
- Рента за добычу полезных ископаемых (щебень, глина, гранит, песок) возрастет до минимум 5 долларов за тонну.