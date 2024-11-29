Коли набуде чинності закон про підвищення податків

Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

Читайте також: Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік

До цього закон про історичне підвищення податків було опубліковано у газеті "Голос України" 28 листопада. Відтак він мав набути чинності з 29 листопада.

Зауважте! Як зазначає Гетманцев, якби закон набув чинності 29 листопада, то військовий збір за новою ставкою потрібно було б утримати за останні два дні листопада.

Данило Гетманцев Голова податкового комітету Верховної Ради Безсонна ніч і є результат – ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада. Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це помилкою друкаря

Як повідомлялося раніше, підвищення податків передбачає наступні зміни для українців: