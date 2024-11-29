Коли набуде чинності закон про підвищення податків
Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.
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До цього закон про історичне підвищення податків було опубліковано у газеті "Голос України" 28 листопада. Відтак він мав набути чинності з 29 листопада.
Зауважте! Як зазначає Гетманцев, якби закон набув чинності 29 листопада, то військовий збір за новою ставкою потрібно було б утримати за останні два дні листопада.
Безсонна ніч і є результат – ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада. Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це помилкою друкаря
Як повідомлялося раніше, підвищення податків передбачає наступні зміни для українців:
- Військовий збір із зарплат фізичних осіб, включаючи учасників режиму "Дія.Сіті", зросте з 1,5% до 5% із моменту набуття законом чинності. Винятком залишаються військовослужбовці, для яких ставка залишиться на рівні 1,5%.
- З 1 січня 2025 року збільшиться військовий збір на інші доходи громадян (окрім зарплат) – з 1,5% до 5%.
- Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) першої, другої та четвертої груп запроваджується військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати (зараз це 800 гривень).
- ФОПи третьої групи сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від доходу.
- Ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік зросте з 25% до 50%. Оскільки більша частина податків за цей рік уже сплачена за старою ставкою, новий податок застосують ретроспективно.
- Для небанківських фінансових установ (крім страхових компаній) ставка податку на прибуток підвищиться з 18% до 25% з 1 січня 2025 року.
- Для автозаправних станцій (АЗС) запроваджуються щомісячні авансові платежі з податку на прибуток: 30, 45 або 60 тисяч гривень за станцію залежно від її типу. Переплати не будуть враховуватися для зменшення майбутніх податкових зобов’язань.
- Пункти обміну валют сплачуватимуть авансовий внесок із податку на прибуток: 700 євро за пункт у Києві, 600 євро – у містах із населенням понад 50 тисяч осіб, 200 євро – в інших населених пунктах.
- Мінімальний податок на землю встановлюється на рівні 700 гривень і 1 400 гривень за гектар залежно від типу земель.
- Щомісячна звітність щодо ПДФО, військового збору та ЄСВ запроваджується з 1 січня 2025 року. Це необхідно для моніторингу відповідності заброньованих працівників новим вимогам.
- "Національний кешбек" у 2024–2025 роках звільняється від оподаткування ПДФО та військовим збором.
- Рента за видобуток корисних копалин (щебінь, глина, граніт, пісок) зросте до мінімум 5 доларів за тонну.