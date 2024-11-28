Що закладено у держбюджет на наступаний рік

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, після того, як закон щодо бюджету на 2025 рік надійшов з Верховної Ради Володимир Зеленський підписав його.

Читайте також Уже з 1 грудня набуде чинності "історичне" підвищення податків, – Шмигаль

За словами Шмигаля, на соцільний захист виділено 420,9 мільярда гривень, 217 мільярдів гривень – на охорону здоров'я, 199 мільярдів гривень – на освіту.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів.

Нагадуємо! Бюджетний Комітет Верховної ради затвердив бюджет на наступний рік ще 19 листопада.

Як відомо, ще у вересні Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. У ньому було закладено такі показники: