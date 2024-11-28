Что заложено в госбюджет на наступающий год

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, после того, как закон о бюджете на 2025 год поступил из Верховной Рады Владимир Зеленский подписал его.

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По словам Шмыгаля, на социальную защиту выделено 420,9 миллиарда гривен, 217 миллиардов гривен – на здравоохранение, 199 миллиардов гривен – на образование.

Денис Шмыгал Премьер-министр Украини Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно.

Напоминаем! Бюджетный Комитет Верховной Рады утвердил бюджет на следующий год еще 19 ноября.

Как известно, еще в сентябре Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. В нем было заложены следующие показатели: