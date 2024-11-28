Что заложено в госбюджет на наступающий год
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, после того, как закон о бюджете на 2025 год поступил из Верховной Рады Владимир Зеленский подписал его.
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По словам Шмыгаля, на социальную защиту выделено 420,9 миллиарда гривен, 217 миллиардов гривен – на здравоохранение, 199 миллиардов гривен – на образование.
Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно.
Напоминаем! Бюджетный Комитет Верховной Рады утвердил бюджет на следующий год еще 19 ноября.
Как известно, еще в сентябре Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. В нем было заложены следующие показатели:
- Рекордные расходы на уровне 3,94 триллиона гривен, а доход – 2,3 триллиона гривен;
- Дефицит составит около 1,6 триллиона гривен;
- На оборону – 2 триллиона 225 миллиардов гривен, что является приоритетом;
- ВВП составит в 2025 году 8,5 триллиона гривен, его рост уменьшится с 3,5% до 2,7%;
- Прожиточный минимум не изменится и составит от 2 361 гривны до 3 028 гривен;
- Минимальная зарплата также без изменений – 8 000 гривен;
- Прогнозируемый средний курс гривны к доллару – 45 гривен.