Отопительный сезон в Украине в этом году начнется в плановом режиме. Информация о том, что правительство определило его начало с 1 ноября, не соответствует действительности.

Когда начнется отопительный сезон?

Об этом официально сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Если батареи холодные или вода еле теплая: как можно уменьшить счет за коммуналку

Обращаем внимание, что рекомендуемый старт для отопления – когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд,

– подчеркнули в министерстве.

Когда включать отопление, решают органы местного самоуправления, как и раньше. При этом они учитывают показатели температуры наружного воздуха.

По информации министерства, местные власти уже начали отапливать отдельные учреждения в 15 областях и в Киеве. В частности, тепло подали в объекты социальной сферы:

медицинские учреждения и больницы;

детские сады;

кое-где школы и т.д.

А вот во Львове с 11 октября тестируют альтернативные источники энергоснабжения, сообщил городской голова Андрей Садовый.

О чем говорится в постановлении правительства?

Также в Минразвития опровергли и то, что отопительный сезон должен закончиться 31 марта 2026 года.

Постановление Кабинета Министров Украины от 8 октября 2025 г. № 1267 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 19 июля 2022 г. № 812" не определяет даты начала и окончания отопительного сезона для производителей тепловой энергии или потребителей,

– добавили в Минразвития.

В ведомстве пояснили, что это постановление касается исключительно условий поставки природного газа и фиксированных цен на него для производителей тепловой энергии. Речь идет о подаче топлива для населения и бюджетных учреждений с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Таким образом, документ гарантирует бесперебойную поставку газа по неизменным ценам производителям тепловой энергии в течение всего отопительного сезона, в частности для производства тепловой энергии,

– подчеркнули в министерстве.

Согласно документу, установлены следующие цены:

для нужд населения – 7 420 гривен с НДС за 1 000 кубометров газа;

для нужд бюджетных учреждений – 16 390 гривен с НДС за 1 000 кубометров.

Стоит знать! Вместе с тем в министерстве отметили, что Россия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, чтобы сорвать отопительный сезон. Поэтому общинам важно экономно использовать ресурсы и не включать отопление раньше времени.

Отопительный сезон в Украине: что нужно знать?