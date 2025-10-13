15 октября или 1 ноября: когда начнется отопительный сезон в Украине
- Отопительный сезон в Украине начнется в плановом режиме, когда среднесуточная температура будет ниже +8°C в течение трех суток подряд.
- Местные власти уже начали отопление объектов социальной сферы в 15 областях и Киеве.
Отопительный сезон в Украине в этом году начнется в плановом режиме. Информация о том, что правительство определило его начало с 1 ноября, не соответствует действительности.
Когда начнется отопительный сезон?
Об этом официально сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, передает 24 Канал.
Обращаем внимание, что рекомендуемый старт для отопления – когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд,
– подчеркнули в министерстве.
Когда включать отопление, решают органы местного самоуправления, как и раньше. При этом они учитывают показатели температуры наружного воздуха.
По информации министерства, местные власти уже начали отапливать отдельные учреждения в 15 областях и в Киеве. В частности, тепло подали в объекты социальной сферы:
- медицинские учреждения и больницы;
- детские сады;
- кое-где школы и т.д.
А вот во Львове с 11 октября тестируют альтернативные источники энергоснабжения, сообщил городской голова Андрей Садовый.
О чем говорится в постановлении правительства?
Также в Минразвития опровергли и то, что отопительный сезон должен закончиться 31 марта 2026 года.
Постановление Кабинета Министров Украины от 8 октября 2025 г. № 1267 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 19 июля 2022 г. № 812" не определяет даты начала и окончания отопительного сезона для производителей тепловой энергии или потребителей,
– добавили в Минразвития.
В ведомстве пояснили, что это постановление касается исключительно условий поставки природного газа и фиксированных цен на него для производителей тепловой энергии. Речь идет о подаче топлива для населения и бюджетных учреждений с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.
Таким образом, документ гарантирует бесперебойную поставку газа по неизменным ценам производителям тепловой энергии в течение всего отопительного сезона, в частности для производства тепловой энергии,
– подчеркнули в министерстве.
Согласно документу, установлены следующие цены:
- для нужд населения – 7 420 гривен с НДС за 1 000 кубометров газа;
- для нужд бюджетных учреждений – 16 390 гривен с НДС за 1 000 кубометров.
Стоит знать! Вместе с тем в министерстве отметили, что Россия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, чтобы сорвать отопительный сезон. Поэтому общинам важно экономно использовать ресурсы и не включать отопление раньше времени.
Отопительный сезон в Украине: что нужно знать?
В Украине уже стартовал отопительный сезон в ряде городов. В частности, отопление уже включили в Виннице, Житомире, Киеве, Львове, Ровно и нескольких других населенных пунктах. Для жилых домов большинство городов планирует начать отопительный сезон ближе к ноябрю.
Однако ситуацию осложнили российские обстрелы 3 октября, которые привели к остановке более половины внутреннего производства природного газа. Из-за этого Украине придется закупить дополнительные объемы топлива, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение зимой.
В Министерстве энергетики уверяют, что на данный момент угрозы срыва отопительного сезона нет. Первый заместитель министра Артем Некрасов заявил, что правительство рассчитывает успешно пройти зиму 2025–2026 годов, в частности, благодаря помощи международных партнеров и слаженной работе энергетической системы.