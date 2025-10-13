Укр Рус
13 октября, 15:42
15 октября или 1 ноября: когда начнется отопительный сезон в Украине

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Отопительный сезон в Украине начнется в плановом режиме, когда среднесуточная температура будет ниже +8°C в течение трех суток подряд.
  • Местные власти уже начали отопление объектов социальной сферы в 15 областях и Киеве.

Отопительный сезон в Украине в этом году начнется в плановом режиме. Информация о том, что правительство определило его начало с 1 ноября, не соответствует действительности.

Когда начнется отопительный сезон?

Об этом официально сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, передает 24 Канал.

Обращаем внимание, что рекомендуемый старт для отопления – когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд, 
– подчеркнули в министерстве. 

Когда включать отопление, решают органы местного самоуправления, как и раньше. При этом они учитывают показатели температуры наружного воздуха. 

По информации министерства, местные власти уже начали отапливать отдельные учреждения в 15 областях и в Киеве.  В частности, тепло подали в объекты социальной сферы: 

  • медицинские учреждения и больницы;
  • детские сады;
  • кое-где школы и т.д. 

А вот во Львове с 11 октября тестируют альтернативные источники энергоснабжения, сообщил городской голова Андрей Садовый

О чем говорится в постановлении правительства? 

Также в Минразвития опровергли и то, что отопительный сезон должен закончиться 31 марта 2026 года. 

Постановление Кабинета Министров Украины от 8 октября 2025 г. № 1267 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 19 июля 2022 г. № 812" не определяет даты начала и окончания отопительного сезона для производителей тепловой энергии или потребителей, 
– добавили в Минразвития. 

В ведомстве пояснили, что это постановление касается исключительно условий поставки природного газа и фиксированных цен на него для производителей тепловой энергии. Речь идет о подаче топлива для населения и бюджетных учреждений с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. 

Таким образом, документ гарантирует бесперебойную поставку газа по неизменным ценам производителям тепловой энергии в течение всего отопительного сезона, в частности для производства тепловой энергии, 
– подчеркнули в министерстве. 

Согласно документу, установлены следующие цены: 

  • для нужд населения – 7 420 гривен с НДС за 1 000 кубометров газа;
  • для нужд бюджетных учреждений – 16 390 гривен с НДС за 1 000 кубометров. 

Стоит знать! Вместе с тем в министерстве отметили, что Россия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, чтобы сорвать отопительный сезон. Поэтому общинам важно экономно использовать ресурсы и не включать отопление раньше времени.

Отопительный сезон в Украине: что нужно знать? 

  • В Украине уже стартовал отопительный сезон в ряде городов. В частности, отопление уже включили в Виннице, Житомире, Киеве, Львове, Ровно и нескольких других населенных пунктах. Для жилых домов большинство городов планирует начать отопительный сезон ближе к ноябрю.

  • Однако ситуацию осложнили российские обстрелы 3 октября, которые привели к остановке более половины внутреннего производства природного газа. Из-за этого Украине придется закупить дополнительные объемы топлива, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение зимой.

  • В Министерстве энергетики уверяют, что на данный момент угрозы срыва отопительного сезона нет. Первый заместитель министра Артем Некрасов заявил, что правительство рассчитывает успешно пройти зиму 2025–2026 годов, в частности, благодаря помощи международных партнеров и слаженной работе энергетической системы.