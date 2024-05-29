В России хотят поднять размер налогов

Российское Министерство финансов представило проект модернизации налоговой системы, предусматривающий рост налогов. Проект планируют ввести в действие с 1 января 2025 года.

Какими будут налоги

Согласно предложению, новые налоговые ставки коснутся лиц, чей годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей, или более 200 тысяч рублей в месяц, передают российские СМИ.

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Изменения повлияют примерно на 2 миллиона человек, что составляет 3,2% от трудоспособного населения страны. Стандартная ставка 13% останется для всех остальных.

Предлагаемая шкала НДФЛ для физических лиц будет следующей:

15% для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей;

18% для доходов от 5 до 20 миллионов рублей;

20% для доходов от 20 до 50 миллионов рублей;

22% для доходов свыше 50 миллионов рублей.

Налоговая нагрузка будет применена не ко всей сумме дохода, а лишь к той ее части, которая превышает установленные пороги.

Лицо с месячным доходом 250 тысяч рублей дополнительно уплатит 1 тысячу рублей в месяц, или 12 тысяч рублей в год. Лицо с доходом 400 тысяч рублей заплатит 4 тысячи рублей.

Для бизнеса налог на прибыль будет составлять 25% вместо 20%.

Что происходит в российской экономике

Ранее 24 Канал сообщал, что российская экономика сталкивается с рядом серьезных вызовов.

В частности, Центральный банк России удерживает учетную ставку на уровне 16%, что значительно выше чем в Украине (13,5%). Такой уровень ставок ведет к высоким процентным ставкам на коммерческие и частные кредиты, что тормозит инвестиции в реальный сектор экономики.

В июне Банк России планирует рассмотреть вопрос о повышении ставки, что может сделать кредитование еще дороже.

Общий объем экспорта России в 2023 году снизился на 28,3%, составив 425,1 миллиарда долларов.

Дефицит бюджета России растет. За первые два месяца 2024 года Россия уже исчерпала запланированный дефицит на целый год. Этот дефицит покрывается за счет ресурсов Фонда национального благосостояния или новых эмиссий, что ведет к увеличению инфляции.