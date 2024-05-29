У Росії хочуть підняти розмір податків

Російське Міністерство фінансів представило проєкт модернізації податкової системи, що передбачає зростання податків. Проєкт планують ввести в дію з 1 січня 2025 року.

Якими будуть податки

Згідно з пропозицією, нові податкові ставки торкнуться осіб, чий річний дохід перевищує 2,4 мільйони рублів, або понад 200 тисяч рублів на місяць, передають російські ЗМІ.

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Зміни вплинуть приблизно на 2 мільйони людей, що становить 3,2% від працездатного населення країни. Стандартна ставка 13% залишиться для всіх інших.

Пропонована шкала ПДФО для фізичних осіб буде наступною:

15% для доходів від 2,4 до 5 мільйонів рублів;

18% для доходів від 5 до 20 мільйонів рублів;

20% для доходів від 20 до 50 мільйонів рублів;

22% для доходів понад 50 мільйонів рублів.

Податкове навантаження буде застосоване не до всієї суми доходу, а лише до тієї її частини, яка перевищує встановлені пороги.

Особа з місячним доходом 250 тисяч рублів додатково сплатить 1 тисячу рублів на місяць, або 12 тисяч рублів на рік. Особа з доходом 400 тисяч рублів заплатить 4 тисячі рублів.

Для бізнесу податок на прибуток становитиме 25% замість 20%.

Що відбувається в російській економіці

Раніше 24 Канал повідомляв, що російська економіка зіштовхується з низкою серйозних викликів.

Зокрема, Центральний банк Росії утримує облікову ставку на рівні 16%, що значно вище ніж в Україні (13,5%). Такий рівень ставок веде до високих відсоткових ставок на комерційні та приватні кредити, що гальмує інвестиції в реальний сектор економіки.

У червні Банк Росії планує розглянути питання про підвищення ставки, що може зробити кредитування ще дорожчим.

Загальний обсяг експорту Росії у 2023 році знизився на 28,3%, становивши 425,1 мільярда доларів.

Дефіцит бюджету Росії зростає. За перші два місяці 2024 року Росія вже вичерпала запланований дефіцит на цілий рік. Цей дефіцит покривається коштом ресурсів Фонду національного добробуту або нових емісій, що веде до збільшення інфляції.