Элитная квартира тещи: суд взыскал с экс-министра Коваля более 4 миллионов гривен

Попытки украинских чиновников скрыть элитные активы за спинами родственников продолжают терпеть крах в судах. Громкое дело, касающееся столичной недвижимости одного из бывших чиновников, наконец-то подошло к финансовому завершению.

Почему дело закончилось и сколько потеряет бывший чиновник

2 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение взыскать с бывшего министра аграрной политики Виталия Коваля 4,35 миллиона гривен. Эти средства эквивалентны 53,15% стоимости элитной квартиры в Киеве, которую чиновник оформил на имя своей тещи, что официально сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Речь идет о роскошном жилье площадью более 170 квадратных метров в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы. Родственница бывшего чиновника приобрела эту недвижимость еще в 2021 году, заплатив за нее 8,1 миллиона гривен. Лишь с 2023 года Виталий Коваль начал официально указывать эту квартиру в своей декларации, обозначая ее как место проживания семьи и объект, который якобы арендует его жена.

Какие доказательства нашла прокуратура и что известно о предыстории событий

В ходе расследования детективы выяснили, что семья министра пользовалась этой квартирой значительно раньше, чем это было отражено в документах. Анализ финансов показал, что теща чиновника физически не имела достаточно законных доходов для такой масштабной покупки. Женщина пыталась оправдать расходы, заявляя о займе на сумму почти 5,5 миллиона гривен, однако следствие полностью опровергло эту версию собранными доказательствами.

Поскольку необоснованной признали лишь часть стоимости жилья, судьи приняли решение взыскать с Коваля именно денежный эквивалент этой незаконной доли. Почему государство изымает средства, а не квадратные метры, ВАКС был вынужден отменить арест самой квартиры, наложенный ранее в мае 2025 года. Это решение демонстрирует, что антикоррупционная система находит механизмы возврата средств в бюджет, даже если имущество частично приобретено за легальные деньги.