Чего ждать от доллара в Новом году: валютный прогноз на 2024 год

Ситуация на валютном рынке Украины будет стабильной и контролируемой. Об этом свидетельствует обновленный прогноз компании Dragon Capital.

Средний курс в 2024 году незначительно повысится до 37,3 гривны за доллар да до 39 гривен за доллар в конце года.

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Однако, учитывая хрупкость макроэкономической и финансовой стабильности во время войны, мы считаем, что Нацбанк будет реализовывать этот план очень постепенно, и сохраняем наш валютный прогноз на 2024 год, ожидая курс гривны к доллару США на уровне 37,3 в среднем за год. и 39,0 к концу года,

– утверждают в Dragon Capital.

НБУ планирует со временем увеличивать диапазон колебаний курса гривны и обеспечивать соответствие общей динамики курса макроэкономическим условиям.

Какая ситуация на валютном рынке

После решения НБУ о переходе к управляемой гибкости валютного курса в начале октября курс гривны к доллару оставался стабильным. НБУ контролирует ситуацию на валютном рынке, существенно ограничивая колебания курса за счет интервенций.

Резервы НБУ

Впрочем, в последние месяцы происходило незначительное сокращение резервов НБУ до 38,8 млрд долларов. Это вызвано плановым уменьшением объемов международного финансирования.

При наличии достаточных объемов международной финансовой поддержки предполагается, что резервы Национального банка будут постепенно расти и достигнут уровня 45 миллиардов долларов до конца 2024 года.

Однако это не создает угрозы для курсовой стабильности, поскольку на конец ноября. резервы Национального банка Украины оказались на 36% выше, чем в начале года, что является достаточным запасом для финансирования импорта в течение более пяти месяцев.